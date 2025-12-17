Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlık: Firari şüpheli ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet deposundan 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalarak İngiltere'ye kaçan Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Adliye bürosunda görevli memur Timurtaş'ın işe gitmemesi üzerine yapılan denetimlerde hırsızlık ortaya çıktı. Timurtaş ve eşi, çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye uçtu. Toplam değeri yaklaşık 147 milyon lira olan altın ve gümüşler için kırmızı bülten talebi kabul edildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu öğrenilen altın ve gümüşleri çalarak ailesiyle kaçan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş için kırmızı bülten talebi kabul edildi. Şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Haberler.com
