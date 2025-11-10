Büyük Önder Atatürk, Vefatının 87. Yılında Yurt Dışı Temsilciliklerde de Anıldı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında, dış temsilciliklerde de tören ve etkinliklerle anıldı. Almanya'nın pek çok kentindeki Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde düzenlenen etkinliklerde, Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu, Cumhuriyetin değerleri bir kez daha vurgulandı.

Almanya'nın başkenti Berlin başta olmak üzere Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Essen, Münih, Münster, Hannover, Karlsruhe, Hamburg, Nürnberg ve Mainz kentlerindeki Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde düzenlenen törenlerde, Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

Almanya'daki başkonsolosluklarda gerçekleştirilen anma törenlerine, konsolosluk çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve konsolosluklara işlem yaptırmaya gelen vatandaşlar katıldı. Törenler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan kısa bir görsel sunumla devam etti.

"O, yalnızca Türk milletinin değil, tüm insanlığın kaderini olumlu yönde etkilemiştir"

Nürnberg Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende konuşan Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, Atatürk'ün yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya liderleri için de örnek bir isim olduğunu vurguladı. Cebeci, "Atatürk'ün ebediyete intikali, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada derin bir üzüntü yaratmıştır. Çünkü o, yalnızca Türk milletinin değil, tüm insanlığın kaderini olumlu yönde etkilemiştir" dedi.

10 Kasım'ın sadece bir anma günü değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun ve özgürlüğe olan inancının simgesi olduğunu belirten Cebeci, "Atatürk, büyük bir komutan, ileri görüşlü bir lider ve vizyon sahibi bir devlet adamıdır. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle barışın savunucusu olmuş, tüm dünyada saygı duyulan bir lider haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Emaneti yeniden hatırladığımız özel günler..."

Atatürk'ün zor koşullar altında yürütülen Kurtuluş Savaşı'na önderlik ederek, bir milleti ayağa kaldırdığını hatırlatan Cebeci, şöyle konuştu:

"Yokluk içinde verilen mücadeleden zaferle çıkmış, yaptığı devrimlerle modern Türkiye Cumhuriyeti'ni 102 yıl önce kurarak bizlere emanet etmiştir. Aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş bir devlet kurarak yalnızca topraklarımızı değil, düşüncelerimizi de özgürleştirmiştir. Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve onu daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. 10 Kasımlar, yalnızca bir anma değil, Atatürk'ün ideallerini, düşüncelerini ve bizlere bıraktığı emaneti yeniden hatırladığımız özel günlerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor; başta Atamız olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı, vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."