MISIR'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Büyük Mısır Müzesi törenle açıldı.

Yirmi yıldan uzun süredir hazırlıkları süren Büyük Mısır Müzesi, dün düzenlenen törenle resmen açıldı. Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında 'dördüncü piramit' olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 79 ülkeden resmi heyetlerin bulunduğu törende 39 ülkenin kral, prens, devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil edildiği bildirildi.

Giza Piramitlerine 2 kilometre mesafede inşa edilen Büyük Mısır Müzesi, 4 Kasım'dan itibaren ziyarete açılacak.