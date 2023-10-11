Burundi'de Merkez Bankası Başkanı yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alındı
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Burundi'de görevinden alınan Merkez Bankası Başkanı Dieudonne Murengerantwari, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla suçlanarak gözaltına alındı. Murengerantwari henüz iddialara yönelik bir açıklama yapmadı.
Burundi'de görevinden alınan Merkez Bankası Başkanı Dieudonne Murengerantwari "yolsuzluk" iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.
Yerel basındaki habere göre, görevinden alınan Murengerantwari, "yolsuzluk ve kara para aklama" iddialarıyla suçlanıyor.
Mahkemeye çıkarılmak üzere güvenlik güçlerince gözaltına alınan ???????Murengerantwari, hakkındaki iddialara yönelik henüz açıklama yapmadı.
Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye tarafından pazar günü görevden alınan Murengerantwari'nin yerine Edouard Normand Bigendako getirilmişti.
Kaynak: AA / Dünya