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Burundi'de Merkez Bankası Başkanı yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alındı

Burundi'de görevinden alınan Merkez Bankası Başkanı Dieudonne Murengerantwari, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla suçlanarak gözaltına alındı. Murengerantwari henüz iddialara yönelik bir açıklama yapmadı.