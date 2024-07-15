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Bursa Şeftalisi Avrupa Birliği'nde Coğrafi İşaret Korumalı Ürün Olarak Tescillendi

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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 'Bursa Şeftalisinin' Avrupa Birliği'nde Coğrafi İşaret Korumalı ürün olarak tescillendiğini duyurdu. Bursa Şeftalisi, AB'den coğrafi işaret tescili alan 24. Türk ürünü oldu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, bugün 'Bursa Şeftalisinin' Avrupa Birliği'nde Coğrafi İşaret Korumalı ürün olarak tescillendiğini duyurdu.

AB Türkiye Delegasyonu'nun açıklamasında "Bugün Türkiye'den bir ürün daha Coğrafi İşaret Korumalı ürün olarak AB'de tescil edildi. 'Bursa Şeftalisi', AB'den coğrafi işaret tescili alarak bunu alan 24. Türk ürünü oldu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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