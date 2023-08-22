Bursa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına rüzgarın da etkisiyle müdahale ediliyor. Yangın, Yenişehir ilçesine bağlı Terziler Mahallesi ile Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırındaki Dereyörük Mahallesi Kuzguncuk Balık Kaya mevkiindeki ormanda çıktı. Havadan 2 helikopter ile karadan arazözler ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 15.30 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Terziler Mahallesi ile Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırındaki Dereyörük Mahallesi Kuzguncuk Balık Kaya mevkiindeki ormanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile havadan, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arazözler ve Bilecik Belediyesi ile çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerince karadan müdahale ediliyor. Yangına müdahale için, takviye helikopter ve yangın söndürme uçağı talep edilirken, yangının yerleşim yerlerine uzak bölgede çıktığı belirtildi. (DHA)

HABER: Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)