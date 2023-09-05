Burkina Faso'da Terör Saldırısında 17 Asker ve 36 Milis Hayatını Kaybetti

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 17 asker ve 36 milis (VDP) yaşamını yitirdi. Saldırıda askeri birlik hedef alındı ve olay sonucunda 17 asker ve 36 VDP üyesi hayatını kaybetti. Burkina Faso'da yaşanan güvenlik krizi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 17 asker ve 36 milis (VDP) yaşamını yitirdi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler Koumbri ilçesindeki askeri birliğe saldırdı.

Olayda 17 asker ve askerlere destek için bölgede bulunan 36 VDP hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayısta yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.