Burkina Faso'da Terör Saldırısında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Burkina Faso'nun doğusunda gerçekleşen terör saldırısında silahlı bir grup, Gnagna eyaletinin Sorgha köyüne saldırdı. Saldırı sonucunda en az 15 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Burkina Faso'da yaşanan güvenlik krizi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve sadece 120 bini geri dönebildi. Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, ülkenin yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu belirtti.