Burkina Faso'da Terör Örgütü ile Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma: 21 Ölü

Burkina Faso'da güvenlik güçleri ile terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 21 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun batısındaki Boulgou eyaletinde bulunan Sawenga kasabasında güvenlik güçleri ile terör örgütü üyeleri çatıştı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çatışmada sivillere askeri eğitimin verildiği Vatan Savunma Gönüllüleri (VDP) üyesi 14 kişinin ve güvenlik gücü mensubu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılarda 5 kişinin de yaralandığı aktarılırken, polis 50 teröristi etkisiz hale getirdi.

Öte yandan, ülkenin Comoe eyaletine bağlı Yendere kasabasında yaşanan çatışmalarda da 1 polis ve 2 sivil hayatını kaybetti. Bölgede artan saldırılar nedeniyle bölge sakinlerinin Fildişi Sahilleri'ne akın ettiği belirtiliyor.

Ülkede yaşanan çatışmalar nedeniyle 2022 yılında 18 bin Burkina Fasolu, Fildişi Sahilleri'ne göç etti. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Burkina Faso'daki güvenlik güçleri, 2015'te sınır ülke Mali'den sürgün edilen ayrılıkçı gruplarla çatışıyor. - OUAGADOUGOU