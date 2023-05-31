Burkina Faso'da 2 ayrı saldırıda 40 kişi öldü

Burkina Faso'da kimliği belirsiz kişiler tarafından hafta sonu 2 ayrı saldırı düzenlendi. Cumartesi günü Mali sınırına yakın Kossi eyaletine bağlı Bourasso bölümünde düzenlenen saldırıda 20 gönüllü askerin öldüğü, pazar günü ise yine aynı bölgede 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Burkina Faso'da hafta sonu kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen 2 ayrı saldırıda 40 kişinin öldüğü açıklandı.

Burkina Faso'da kimliği belirsiz kişiler tarafından hafta sonu 2 ayrı saldırı düzenlendi. Cumartesi günü Mali sınırına yakın Kossi eyaletine bağlı Bourasso bölümünde düzenlenen saldırıda 20 gönüllü askerin öldüğü, pazar günü ise yine aynı bölgede 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Cumartesi günü yaşanan olayda, onlarca saldırgan hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Burkina Faso Başbakanı Apollinaire Joachim Kyelem de Tambele mecliste yaptığı konuşmada, hükümetin saldırganlarla asla pazarlık yapmayacağını söyledi.

Burkina Faso'da, 2015'ten bu yana saldırılar düzenleniyor

Burkina Faso'da, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütleri saldırılar düzenliyor. Mali sınırı yakınlarında 18 Mayıs günü meydana gelen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin kuzeyindeki Ouahigouya kasabasında ise 20 Nisan'da askeri üniformalı kişilerin bir köye düzenlediği saldırıda en az 60 sivil ölmüştü. - OUAGADOUGOU