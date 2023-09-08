Bulgaristan, Ukraynalı Sığınmacılara 4,5 Milyon Dolarlık Yardım Sağlayacak

Bulgaristan hükümeti, ülkedeki Ukraynalı sığınmacılara İnsani Yardım Programı kapsamında 4,5 milyon doların üzerinde yardım sağlama kararı aldı. Yardım paketi, geçici koruma statüsünde bulunan Ukraynalılara yönelik olarak 2022'de onaylanan İnsani Yardım Programı çerçevesinde dağıtılacak.

Bulgaristan hükümeti, ülkedeki Ukraynalı sığınmacılara İnsani Yardım Programı kapsamında 4,5 milyon doların üzerinde yardım sağlama kararı aldı.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Hükümet Basın Merkezi "geçici koruma" statüsünde ülkede bulunan Ukraynalılara yönelik insani yardım paketinin bakanlar kurulunca kabul edildiğini açıkladı.

4,5 milyon dolar üzerindeki yardım, Ukraynalı sığınmacılara yönelik 2022'de onaylanan İnsani Yardım Programı kapsamında ülkedeki Ukraynalılara ulaştırılacak.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre Bulgaristan'a giriş yapan 1 milyon 653 bin Ukraynalıdan 165 binden fazlası "geçici koruma" statüsüne sahip.