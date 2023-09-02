Bulgaristan-Türkiye sınırında orman yangını

BULGARİSTAN'ın Türkiye sınırında çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyüdü. Alevlerin sınırı aşması ihtimaline karşı Edirne'nin sınır bölgesine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle Edirne sınırına doğru yaklaştı. Bunu üzerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi ekipleri, önlem amaçlı sınıra sevk edildi. Ekipler, yangının sınırı aşması halinde müdahale etmek için bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Geniş bir alana yayılan alevler Edirne'nin sınırda bulunan Saksağan, Suakacağı, Hüseyinpınar köylerinden rahatlıklı görülüyor. Yetkililer, alevlerin sınırı aşması ihtimaline karşı bölgede itfaiye ekiplerinin hazır beklediğini söyledi. Yetkililer, alevlerin yön değiştiren rüzgarın etkisiyle Bulgaristan'ın iç kesimlerine doğru yöneldiğini kaydetti.