Bulgaristan'da Patlayıcı Yüklü İHA Kontrollü Şekilde İmha Edildi

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, dün Karadeniz kıyısındaki Tyulenovo kasabasındaki kayalıklarda tespit edilen patlayıcı yüklü İHA'nın kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu.

Dün akşam saatlerinde Bulgaristan'ın Tyulenovo kasabasında kıyıda yer alan kayalıkların üzerinde patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) bulundu. Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, orduya bağlı bomba imha ekibinin söz konusu İHA'yı kontrollü şekilde imha ettiği duyuruldu. Açıklamada, İHA üzerinde yapılan incelemede üzerindeki patlayıcılar nedeniyle başka bir yere nakletmenin mümkün olmayacağı sonucuna varıldığı belirtildi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Tagarev, Rusya'yı suçladı

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev yaptığı açıklamada, "Bunun kesinlikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla ilgili olduğunu varsayabiliriz. Bu savaş kaçınılmaz olarak güvenliğimize yönelik artan risklerle ilişkilidir" ifadelerini kullanarak, İHA'nın nereden geldiği ve Bulgaristan'a nasıl ulaştığı konusunda bilgi vermedi. İHA'nın havadan mı düştüğü yoksa deniz akıntılarıyla mı sürüklendiği henüz bilinmiyor.

Karadeniz kıyısında yer alan Tyulenovo, Bulgaristan'ın Romanya sınırının 70 kilometre güneyinde ve 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın karşısında yer alıyor. - SOFYA