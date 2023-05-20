Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi başladı
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Bulgaristan'ın Sofya, Filibe ve Burgaz şehirlerindeki Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi başladı. Bulgaristan'daki yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 7 bin 900 seçmen, bu ülkenin Türkiye ile komşu olmasından dolayı sınır kapılarında da oy kullanabilecek. Ülkede seçmenler, 22 Mayıs'a kadar oy verebilecek.
Bulgaristan'ın Sofya, Filibe ve Burgaz şehirlerindeki Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi başladı.
Bulgaristan'daki yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 7 bin 900 seçmen, bu ülkenin Türkiye ile komşu olmasından dolayı sınır kapılarında da oy kullanabilecek.
Ülkede seçmenler, 22 Mayıs'a kadar oy verebilecek.
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve eşi, sabah saatlerinde oyunu kullandı.
Küngerü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk turda Filibe'de 650 civarında kişinin sandık başına gittiğini, ikinci turda vatandaşların ilgisinin çok olmasını beklediğini söyledi.
Seçimlerin sorunsuz geçmesi için gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldıklarını belirten Küngerü, sandıkların kapanmasından sonra pusulaların mühürlü çuvallarla önce başkent Sofya'da Türkiye Büyükelçiliğine, oradan Türkiye'ye ulaştırılacağını aktardı.
Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023