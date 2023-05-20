Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'ın Sofya, Filibe ve Burgaz şehirlerindeki Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi başladı. Bulgaristan'daki yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 7 bin 900 seçmen, bu ülkenin Türkiye ile komşu olmasından dolayı sınır kapılarında da oy kullanabilecek. Ülkede seçmenler, 22 Mayıs'a kadar oy verebilecek.