Bulgaristan'da Arife Günü çocuklara şeker dağıtılarak kutlandı

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Komuniga köyünde Arife Günü kutlamaları yapıldı. Köy halkı, çevredeki tüm köylerden gelen çocukları karşılayarak bol bol şeker ve diğer tatlılardan ikram etti. Köy Muhtarı Bahri Haşimov, buradaki geleneğin yıllardır devam ettiğini belirtti.

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Çernooçene (Karagözlüler) ilçesine bağlı Komuniga (Kuşallar) köyünde Arife Günü, çocuklara şekerler dağıtılarak kutlandı.

Çevredeki tüm köylerden gelen çocukları karşılayan köy halkı, ana sokağını geçici olarak trafiğe kapatarak küçük konuklarına bol bol şeker ve diğer tatlılardan ikram etti.

Köy Muhtarı Bahri Haşimov, buradaki geleneğin yıllardır bu şekilde devam ettiğini, çocukların kapı kapı dolaşmak yerine sokakta şeker topladıklarını anlattı.

"Geleneğimize Kovid-19 salgını döneminde bile ara vermedik." diyen Haşimov, AA muhabirine, "Arife Günü" kutlama geleneğini 1980'lerden bu yana sürdürdüklerini belirtti.

Yıllar önce bir çocuğun trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine arife günü adetlerini değiştirmeye karar verdiklerini anlatan Haşimov, "Çocuklarımızı bir yandan bonbon şekeriyle sevindirirken diğer yandan bir-iki saatliğine trafiği durdurarak, şoförlerin araçlarını daha dikkatli kullanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Haşimov, Kuşallar köyünde her geçen yıl daha da neşeli ve kalabalık geçen Arife Günü kutlamalarına sadece çocukların değil, bölge halkının Türkiye ve Avrupa'da yaşayan akraba ve yakınlarının da katıldığını aktardı.

Kuşallar'daki kutlamalar, köy çocuklarını hazırladığı dans ve müzik programıyla devam etti.

Muhtar Haşimov ve ekibi, sahne alan tüm çocuklara hediyeler dağıttı.