Bulgaristan'da Arap Örgütleri Birliği İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınadı

Bulgaristan'da faaliyet gösteren Arap Örgütleri Birliği temsilcileri, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınadı. Birlik adına yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım uyguladığı ve bu durumun asla unutulmayacağı ifade edildi.

Bulgaristan'da faaliyet gösteren Arap Örgütleri Birliği temsilcileri, "Orta Doğu'daki Durum: Barış İçin Çağrı" konulu basın toplantısı düzenleyerek, İsrail'in Gazze'deki "soykırımı"nı kınadı.

Birlik adına açıklanan bildiride, İsrail'in "Filistin halkına karşı soykırımı"nın 39 gündür devam ettiği, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik bombardımanları sürdürdüğü belirtildi.

Bugüne dek Gazze'de katledilen 12 bine yakın kişinin yarıya yakının çocuk olduğu, 70 cami ve kilisenin tamamen yıkıldığı, konutların yüzde 60'ının yok edildiği kaydedilen bildiride, "21'inci yüzyılda bir soykırım uygulanıyor ve tarih bu soykırımı asla unutup affetmeyecek." ifadesi kullanıldı.

Lübnanlılar Birliği Başkanı George Riaşi, AA muhabirine, Bulgaristan yönetiminin olayların başından beri İsrail'e destek vererek, Filistin'e destek gösterilerini yasakladığına işaret etti.

Riaşi, "Maalesef son bir ayda miting ve yürüyüş düzenlemek üzere en az 5-6 kez dilekçeyle başvuru yapıldı. Tüm başvurularımız reddedilmiştir." dedi.

Riaşi, güvenlik sorunları veya siyasi durumu bahane ederek Filistinlilere destek gösterilerini yasaklayan Bulgaristan hükümetinin farklı görüşleri savunan insanlara kendilerini ifade hakkı tanımadığını kaydetti.

Bulgaristan'da Filistinlilere destek gösterileri daima yasaklanırken diğer bazı gösterilerin yapılabildiğine işaret eden Riaşi, "Dünyada olup bitenlere bakarsak, İngiltere'de bir milyon kişilik miting ve yürüyüş yapılırken, Bulgaristan'da buna neden izin verilmediğini anlayamıyorum." diye konuştu.

Filistinliler Birliği Başkanı İbrahim Doğmuş da yapmak istedikleri gösterilerin güvenlik tehdidi ile ilgili gelen ihbar üzerine savcılık önerisiyle yasaklandığını anlattı.

Sofya'da İsrail Büyükelçisi'nin savcılığı defalarca ziyaret ederek bu yasaklar için baskı uyguladığını anlatan Doğmuş, şöyle konuştu:

"(Bulgaristan'da) Her türlü miting ve gösteri, izne bağlı değil, sadece belediyeye bildirimde bulunmakla gerçekleştirilir. Belediyeye bildirmek yeterli sayılır. Bu durumda neden sadece Filistinliler ve Arap toplulukları yasaklara tabi tutuluyor?"

Doğmuş, "Biz genel anlamda Bulgar hükümetinden objektif olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin'in Sofya Büyükelçisi Adham Zaynaddin ise İsrail'in tüm bu eylemlerinin amacının Hamas'ı yok etmek olmadığını belirterek, "Asıl amacı Filistin halkını kendi topraklarında göçe zorlayıp tahliyesini sağlamaktır. Çünkü İsrail, Hamas'ı yok edemeyeceğini çok iyi bilir. Zira İsrail, Gazze'deki Hamas'ı yok etmenin dünyanın birçok yerinde başka Hamasların oluşumunu körükleyeceğini çok iyi biliyor." diye konuştu.