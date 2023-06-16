Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, imzaladığı kararnameyle 2020'de 7 yılığına seçilen Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev'in görevine son verdi. Yüksek Adalet Divanının (VSS) 12 Haziran'daki oturumunda yapılan oylamada 16 üye, Geşev'in görevine son verilmesi yönünde oy kullanırken sadece 4 üye muhalif kaldı. Söz konusu kararın gerekçesi olarak Geşev'in adalet organlarının itibarına zarar veren açıklamaları gösterildi.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, imzaladığı kararnameyle 2020'de 7 yılığına seçilen Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev'in görevine son verdi.

Yüksek Adalet Divanının (VSS) 12 Haziran'daki oturumunda yapılan oylamada 16 üye, Geşev'in görevine son verilmesi yönünde oy kullanırken sadece 4 üye muhalif kaldı.

Söz konusu kararın gerekçesi olarak Geşev'in adalet organlarının itibarına zarar veren açıklamaları gösterildi.

VSS'deki oylama sonrası Cumhurbaşkanı Radev, imzaladığı kararnameyle 2020'de 7 yıllığına seçilen Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Geşev'i görevden aldı.

Geşev, 15 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, istifa dilekçesini yırtıp yere attıktan sonra "Parlamentodaki siyasi çöplüklerin kimler olduğu besbelli ve bu çöplükler süpürülmelidir." demişti.

Seçime dek görevi yürütecek aday gösterilmesi bekleniyor

Adalet Divanının, yeni bir cumhuriyet başsavcısı seçimine dek bu görevi yürütecek aday göstermesi bekleniyor.

Görevdeyken "ülkenin derin devletin temsilcisi" olarak gösterilen ve çeşitli siyasi skandallara karışan Geşev, kararnamesinin imzalandığını öğrendikten sonra sosyal medyada tepki gösterdi.

Geşev, "Dünyada gerçek kadar önemli bir şey yoktur. Adalet mücadelesi benim kişisel değil bütün Bulgaristan halkının ortak mücadelesidir. Vatan uğruna savaşım devam edecek. Yaşasın Bulgaristan, Tanrı bizimle birlikte." paylaşımında bulundu.