Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, istifa etme kararı aldığını duyurdu
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sosyal medya üzerinden görevinden istifa edeceğini duyurdu. Radev, vatanın geleceği için onurlu bir mücadele yürüteceklerini vurguladı.

BULGARİSTAN Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılacağını ilan etti. Radev, "Önümüzde vatanımızın geleceği için bir mücadele var ve ben bu mücadeleyi sizlerle birlikte, onurlu, ilham dolu ve taviz vermeyen sizlerle birlikte yürüteceğimize inanıyorum. Yarın (bugün) Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevinden istifamı sunacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
