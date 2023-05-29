Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Radev, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Radev, yayımladığı mesajda "Bulgaristan ile Türkiye arasında son dönemde mükemmel gelişen ikili ve çok yönlü işbirliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum." vurgusu yaparak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni döneminde de işbirliğimize, bölgemizde ve Güneydoğu Avrupa'da iyi komşuluk, karşılıklı güven, güvenliğe katkı sağlayacaktır." ifadesine yer verdi.

Bulgaristan ile Türkiye arasında enerji güvenliği, karşılıklı altyapı projelerinin birbirine bağlanması, ekonomi ve ticaret ile göç alanındaki ortak çabaların altını çizen Radev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.