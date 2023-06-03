Bulgar Ulusal Haber Ajansı'nın Dünya Toplantısı Kazanlık'ta başladı

Bulgar Ulusal Haber Ajansı'nın (BTA) organizasyonunda Kazanlık şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen 18. Yurt Dışındaki Bulgar Medyası Dünya Toplantısı başladı. Kuruluşunun 125. yıl dönümünü kutlayan BTA'nın, ülkenin 'Gül Başkenti' olarak da bilinen Kazanlık'taki 120. Gül Festivali'ne denk gelen toplantısının ana konusu 'Basın ve Özgürlük' oldu.

Bulgar Ulusal Haber Ajansının (BTA) organizasyonunda Kazanlık şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen 18. Yurt Dışındaki Bulgar Medyası Dünya Toplantısı başladı.

Kuruluşunun 125. yıl dönümünü kutlayan BTA'nın, ülkenin "Gül Başkenti" olarak da bilinen Kazanlık'taki 120. Gül Festivali'ne denk gelen toplantısının ana konusu "Basın ve Özgürlük" oldu.

Toplantının şeref konuğu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, açılışta yaptığı konuşmada, "İfade özgürlüğü insan özgürlüğünün temelini oluşturur. Bu koşul olmadan demokrasi de imkansız olur." dedi.

Yotova, bugün demokrasi kavramının içeriğinin gittikçe boşaldığına ve gazetecilerin ifade özgürlüğünün sıklıkla sorgulandığına işaret ederek "Ancak kalbimiz, ruhumuz ve düşüncelerimiz özgürse, ne kadar özgür olduğumuzu sorgulayabilecek kadar güçlü olursak gerçekten özgür insan oluruz." diye konuştu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı İvan Kondov ise BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni imzalamış, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve AGİT gibi örgütlerinin üyesi olan Bulgaristan'ın, insan haklarının korunmasında en yüksek standartları uygulamak zorunda olduğunu aktardı.

BTA Genel Müdürü Kiril Vılçev ise toplantıya bu yıl 16 ülkede faaliyet gösteren 40 Bulgar medya organı ile 33 ülkeden konuk gazetecilerin katıldığını bildirdi.

Vılçev, günde 1000'den fazla haber yayınlayan BTA'nın tüm bültenlerinin ücretsiz ve serbest erişimde olduğunu belirterek "Ben bu kurumun genel müdürü olduğum sürece hiçbir bilgi kaynağını sınırlandırmayacağım." ifadelerini kullandı.

Toplantının, "Gazetecilerin Özgür Seçimi" konulu ilk paneline katılan Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) Genel Müdürü Milen Mitev, gazetecilerin işini özgürce yapabilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı bugün "İzleyici, Okuyucu ve Dinleyici Seçimi" ve "Medyadaki Bayramlar" başlıklı iki panelle devam edecek.