Bulgar Ortodoks Kilisesi, Rus Kilisesi'nin yeniden ibadete açılmasını istedi

Bulgar Ortodoks Kilisesi, Bulgaristan ile Rusya arasında yaşanan casusluk skandalı nedeniyle kapatılan başkent Sofya'daki Rus Kilisesi'nin bir an önce yeniden ibadete açılmasını istedi.

Bulgar Ortodoks Kilisesi, Bulgaristan ile Rusya arasında yaşanan casusluk skandalı nedeniyle kapatılan başkent Sofya'daki Rus Kilisesi'nin bir an önce yeniden ibadete açılmasını istedi.

Bulgar Ortodoks Kilisesi üst yönetim organı Yüksek Senotun Sözcüsü eski Zağara Metropoliti Kiprian, Senotun söz konusu olayla ilgili yaptığı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kiprian, "Sofya'daki 'Hz. Nikolay Mirlikiyiski' olarak bildiğimiz Rus Kilisesi'nin durumuyla ilgili karar, muhtemelen Moskova Patriği Kiril tarafından belirlenecek." dedi.

Bulgar Patriği Neofit'in 25 Eylül'de bu kilisede ibadetleri yönetecek yerel din adamları belirlediğini söyleyen Kiprian, ancak onların hala kapalı olan kiliseye giremediğini dile getirdi.

Kiprian, Patrik Neofit'in, Rus Patrik Kiril'e kilisenin durumu konusunda mektup yazdığını ancak Senot mensuplarının bu mektubun içeriğinden haberdar olmadığını aktardı.

Kiprian, Rus Kilisesi'nin kapılarının zorla açılmasının Bulgar Ortodoks Kilisesinin yetkisinde olmadığını vurguladı.

Adalet Bakanı'nın tepkisi

Kilisenin kapatılmasına tepki gösteren Bulgaristan Adalet Bakanı Atanas Slavov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen, devletimizin önlem alması gerekiyor. Bulgar Patriği ve Bulgar Ortodoks Kilisesi himayesinde olan bir kilisenin Rus Büyükelçisi Mitrofanova tarafından kapatılması kabul edilemez bir durumdur. Bu kanunsuzluktur ve muhtemelen devletimizin önlem alması gerekiyor."

Başsavcılıktan duruma müdahale etmesi istendi

Bulgaristan'da iktidar koalisyonu üyesi partilerin milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı Borislov Sarafov'a başvurup duruma müdahale etmesini istedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı da Devlet Milli Güvenlik Ajansından (DANS), Vassian ve Litvanya vatandaşı olan diğer iki din adamının sınır dışı edilme gerekçeleri konusunda bilgi talebinde bulunacağını kaydetti.

???????- Sofya'daki Rus Kilisesinin kapatılması

Kilise, Rus Ortodoks Kilisesi Bulgaristan Temsilcisi Vassion ve yabancı uyruklu diğer 2 din adamının "Bulgaristan'ın milli güvenliğine tehdit oluşturmak" gerekçesiyle 21 Eylül'de sınır dışı edilmesinden sonra Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova tarafından ibadete kapatılmış, kapısına kilit vurulmuştu.

Rusya Büyükelçiliği, mülkün ve altındaki toprağın sahibinin Rusya devleti olduğunu bildirmişti.