Bulanık'ta Hz. İbrahim Camisi açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde inşaatı tamamlanan Hz. İbrahim Camisi törenle açıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde hayırsever Din Görevlisi Giyasettin Topçu'nun hibe ettiği arsaya inşa edilen cami tamamlandı.

Açılış törenine katılan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, cami inşaatının tamamlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Başta hayırsever hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Topçu ise "Mahallemizin böyle bir camiye ihtiyacı vardı. Çok güzel bir eser oldu. İnşa edilmesinde katkısı olan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.