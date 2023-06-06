Bükreş Dokuzlusu Ukrayna'ya Yardımı Sürdüreceğini Açıkladı

Bükreş Dokuzlusu liderleri, Ukrayna'nın kendi koşulları doğrultusunda barışçıl bir çözüm bulunana kadar Kiev yönetimine askeri, mali ve insani yardımların sürdürüleceğini bildirdi. Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın oluşturduğu Bükreş Dokuzlusu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla Slovakya'nın başkenti Bratislava'da toplandı.

Bükreş Dokuzlusu'nu oluşturan ülkelerin liderleri, paylaştıkları ortak bildiride, Ukrayna'nın kendi koşulları doğrultusunda barışçıl bir çözüm bulunana kadar Kiev yönetimine askeri, mali ve insani yardımların sürdürüleceğini bildirdi.

Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın oluşturduğu Bükreş Dokuzlusu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla Slovakya'nın başkenti Bratislava'da toplandı.

Toplantı sonrasında paylaşılan ortak bildiride, Avrupa kıtasında savaşın devam ettiği, tüm Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik en acil güvenlik tehditlerinin ve zorluklarının ele alındığı, bunun yanı sıra Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarının görüşüldüğü belirtildi.

Bildiride, " Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırları içindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz. Avrupa'da barışı ve kurallara dayalı düzeni yeniden sağlamanın tek yolu bu. Ukrayna'ya karşı haksız ve yasa dışı acımasız savaşı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın kendisini savunmasının meşru hakkı olduğuna işaret edilen bildiride, Rusya'nın Ukrayna'nın sivil nüfusuna ve altyapısına yönelik saldırılarına son vermesi istendi.

Bildiride, "Saldırganlık suçunun, tüm zulümlerin ve savaş suçlarının sorumluları hesap vermelidir. Ukrayna'ya karşı saldırı suçunun hesap verebilirliğini sağlamak için uygun bir yasal mekanizmanın kurulmasını destekliyoruz. Kendi şartlarında barışçıl bir çözüme kavuşana kadar askeri, mali ve insani destekler de dahil Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdüreceğiz." görüşü paylaşıldı.

Rusya'yı çatışmaları derhal durdurma ve kuvvetlerini Ukrayna topraklarından koşulsuz olarak çekme çağrısında bulunulan bildiride, Rusya'nın savaş kabiliyetini aktif olarak kolaylaştıran Beyaz Rusya gibi ülkeler de kınandı.

Bildiride, Rusya'nın NATO müttefiki ülkelerin güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdit oluşturduğu ileri sürülerek, Vilnius Zirvesi'nde herhangi bir saldırı olasılığını caydırmak ve karşı çıkmak için NATO'nun Doğu kanadındaki savunma konumunu daha da güçlendirmesinin beklendiği kaydedildi.