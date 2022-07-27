Bu kadarı pes dedirtti metro treninde çılgın twerk partisi patlak verdi

Sosyal medyada paylaşılan bir video hayli dikkat çekti. Videoda şehrin metro trenlerinden birinde, bikinili kadınlar twerk yaparken diğerlerinin ise trende karşılarına yerleştirilmiş çocuk havuzunun üzerinde kayarak ve alkol içtikleri görülüyor.

SOSYAL MEDYA RESMEN AYAĞA KALKTI

Twitter'da paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve yorumlar geldi. Yorumlar arasında en dikkat çeken "iğrenç yozlaşmışlar" ve "artık su saçmalığı bitirin" ifadeleri yer aldı.