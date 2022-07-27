Bu kadarı pes dedirtti metro treninde çılgın twerk partisi patlak verdi
ABD'nin New York şehrinde bulunan metro treninde su kaydırağının ve çocuk havuzunun yer aldığı twerk partisinde bikinili kızların eğlendiği görüntüler yer aldı. Sosyal medyadan paylaşılan videoya ise tepkiler yağdı.
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Sosyal medyada paylaşılan bir video hayli dikkat çekti. Videoda şehrin metro trenlerinden birinde, bikinili kadınlar twerk yaparken diğerlerinin ise trende karşılarına yerleştirilmiş çocuk havuzunun üzerinde kayarak ve alkol içtikleri görülüyor.
SOSYAL MEDYA RESMEN AYAĞA KALKTI
Twitter'da paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve yorumlar geldi. Yorumlar arasında en dikkat çeken "iğrenç yozlaşmışlar" ve "artık su saçmalığı bitirin" ifadeleri yer aldı.