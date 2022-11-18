Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor

Dünya Haberleri

Stajyer doktor olarak görev yapan Jasmin adlı genç kızın sözleri büyük yankı uyandırdı. Jasmin insanların kendisini önlüksüz gördüğünde inanamadığını ve doktor olamayacak kadar güzel bulduklarını söyledi.

Sosyal medyada @jademoiselle_ adıyla paylaşımlarda bulunan stajyer doktor Jasmin'in anlattıkları büyük dikkat çekti.

KİMSE TIP OKUDUĞUNA İNANMIYOR

Genç kadın, önlük giydiğinde sorun olmadığını ve asıl sorunun önlüğü çıkardığında başladığını dile getirdi. Çünkü hiç kimse Jasmin'in tıp okuduğuna inanmıyor. Genç kız, "İnsanlar bana manken olmamı öneriliyor" ifadelerini kullandı.

Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor

"İLGİNÇ BİR ALGI VAR"

Jasmin, "İnsanlarda doktorların yaşlı ve çirkin olması gerektiği şeklinde bir kanaat var. Ben bu kanaati yıktığım için mutluyum. İnsanlar bana doktor olamayacak kadar sevimli olduğumu söylüyorlar" diye konuştu.

İşte genç kızın diğer pozları:

Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor

Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor

Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title