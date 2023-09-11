Brunei, Fukuşima'dan Tarım ve Deniz Ürünü İthalatı Yapmadığını Duyurdu

Brunei Temel Kaynaklar ve Turizm Bakanlığı, Japonya'nın Fukuşima eyaletinden herhangi bir tarım veya deniz ürünü ithalatı yapılmadığını duyurdu. Bakanlık, gıda kalitesi ve güvenlik standartlarını korumak amacıyla, Japonya'dan gelenler de dahil olmak üzere ithal gıda maddelerinin kaynaklarını titizlikle denetlemek için Brunei Darüsselam Gıda Otoritesi ile aktif işbirliği yapmaya devam edeceğini bildirdi.

BANDAR SERİ BEGAWAN, 11 Eylül (Xinhua) -- Brunei Temel Kaynaklar ve Turizm Bakanlığı, Japonya'nın Fukuşima eyaletinden herhangi bir tarım veya deniz ürünü ithalatı yapılmadığını duyurdu.

Borneo Bulletin gazetesinde Pazar günü yayımlanan habere göre, hasarlı Fukuşima nükleer santralindeki radyoaktif atık suyun 24 Ağustos itibarıyla Pasifik Okyanusu'na boşaltılmasına ilişkin son haberlere yanıt olarak bakanlık tarafından söz konusu güvence verildi.

Bakanlık, gıda kalitesi ve güvenlik standartlarını korumak amacıyla, Japonya'dan gelenler de dahil olmak üzere ithal gıda maddelerinin kaynaklarını titizlikle denetlemek için Brunei Darüsselam Gıda Otoritesi ile aktif işbirliği yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Haberde, ithal edilen tüm çiftlik ve deniz ürünleri için sağlık sertifikası, bitki sağlığı sertifikası veya ihracatçı ülkedeki ilgili makam tarafından tanınan radyoaktif madde analiz raporunun bulunması gerektiği belirtildi.

Haberde ayrıca, ithal edilen ürünlerin sultanlık makamı tarafından çıkarılan ithalat ruhsatında belirtilmiş şartlara uygun olması gerektiği kaydedildi.