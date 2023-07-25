Brüksel Terör Saldırılarının Sorumluları Suçlu Bulundu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'da düzenlenen terör saldırılarının sorumlusu olarak yargılanan 8 kişi suçlu bulundu. Saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi yaralanmıştı. Kararın açıklanmasıyla birlikte cezaların belirlenmesi için ikinci bölüm başlayacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'da düzenlenen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin yaralandığı terör saldırılarının sorumlusu olarak yargılanan 8 kişinin suçlu bulunduğu bildirildi.

Brüksel mahkemesi, mahkemeye dönüştürülen eski NATO karargahı binasında Kasım 2022'den beri devam eden yargı sürecinde kararını açıkladı.

Karara göre tutuklu olarak yargılanan Usame Atar, Muhammed Abrini, Usame Krayem, Salah Abdeslam, Ali Haddad Asufi ve Bilal El Makhuki adlı kişiler terör saldırıları düzenleyerek cinayet işlemekten suçlu bulundu.

Bu kişilere ek olarak Sufyan Ayari ile Herve Bayingana Muhirwa adlı iki kişinin terör örgütüne üye olmaktan suçlu bulunduğu bildirildi.

Belçika yasaları gereğince bu kişilerin cezaları, yargı sürecinin 4 Eylül'de başlayacak ikinci bölümü sonucunda belirlenecek.

Brüksel Havalimanı ile Brüksel metrosunda 22 Mart 2016'da terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirtilen kişilerce düzenlenen terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Brüksel mahkemesinin mahkum ettiği kişiler arasında yer alan Salan Abdeslam, 2015'te Fransa'da düzenlenen terör saldırılarındaki rolü nedeniyle tutuklu bulunduğu Fransa'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.