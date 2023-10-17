Brüksel'deki silahlı saldırının faili etkisiz hale getirildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de meydana gelen silahlı saldırının faili tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. İki İsveç vatandaşının öldürüldüğü saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün meydana gelen ve iki İsveç vatandaşının öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırının failinin tespit edildiğini ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Belçika Ulusal Kriz Merkezi bugün yaptığı açıklamada "Federal Savcılık dün gece meydana gelen silahlı saldırının failinin kimliğinin tespit edildiğini ve hayatını kaybettiğini doğruladı" denildi. Belçika Başbakanı Alexander de Croo ise "Önceliğimiz kurbanların ailelerine gerekli desteği sağlamaktır. Şu anda İsveçli futbol taraftarlarının evlerine güvenli bir şekilde dönebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.