Brüksel'deki saldırıda zanlı yakalandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen saldırıda 2 İsveçlinin ölümüne neden olduğu belirtilen zanlı, bir kafede vurularak yakalandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün gerçekleştirilen saldırıda 2 İsveçlinin ölümüne neden olduğu belirtilen zanlı, sabah saatlerinde bulunduğu bir kafede vurularak yakalandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de EURO 2024 Elemeleri için Belçika ve İsveç milli takımları arasındaki maçın oynandığı stadyum yakınlarında bir silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve 2 İsveçli hayatını kaybetmişti. Bir kişinin de yaralandığı olayın ardından kaçan zanlı yakalandı. Brüksel'in Schaerbeek Mahallesi'nde bir kafede, saldırıda kullandığı silahla bulunan zanlı vurularak yakalandı. Ağır yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı. Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, vurularak yakalanan zanlının Belçika'da yasa dışı bir şekilde yaşayan Tunus vatandaşı olduğu kaydedildi. - BRÜKSEL