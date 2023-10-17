Brüksel'deki saldırgan hastanede öldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen silahlı saldırının şüphelisi, polis tarafından vurularak yakalandıktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın İsveç'te yaşadığı ve saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün iki İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının vurularak yakalanan şüphelisi, hastanede hayatını kaybetti.

Federal savcılıktan yapılan açıklamaya göre, 08.00 sularında polis vatandaştan gelen ihbar üzerine Scharbeek Mahallesi'ndeki bir kafeye baskın düzenledi.

Polis tarafından vurularak yakalanan zanlı, kaldırıldığı hastanede 09.38'de öldü.

Zanlıyla beraber saldırıyı düzenlediği silah ve giydiği kıyafetler de bulundu.

Savcılık, soruşturmanın sürmesi nedeniyle daha fazla bilgi paylaşmayacağını duyurdu.

İsveç Başbakanı'nın açıklamaları

Öte yandan, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da saldırganın öldürüldüğünü belirtti.

Saldırganın zaman zaman İsveç'te yaşadığını aktaran Kristersson, saldırganın, Brüksel'de yaptığı saldırıda tek başına hareket ettiğine dönük güçlü delillerin bulunduğunu kaydetti.

Kristersson, "İsveç'in hiç bu kadar tehdit altında kalmadığını" vurgulayarak, daha fazla güvenlik önlemlerinin alınmasının zamanının geldiğini söyledi.

Kent merkezinde dün akşam EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımları arasındaki müsabakanın oynandığı stadyuma 5 kilometre mesafede bir kişi rastgele ateş açarak 2 İsveçliyi öldürmüştü.