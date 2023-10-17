Brüksel'de İsveçli turistlerin öldürülmesi sonrası güvenlik önlemleri artırıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki İsveçli turistin rastgele açılan ateşle öldürülmesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stadyumda oynanan maç sonrası seyircilerin stadyumu terk etmesine izin verilmedi ve stadyum tedbirler altında boşaltıldı. Kentin her yerine polis ekipleri sevk edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki İsveçlinin rastgele açılan ateşle öldürülmesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri ve soruşturma devam etti.

Dün akşam saatlerinde kentin merkezinde EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakanın oynandığı stadyuma 5 kilometre mesafede düzenlenen silahlı saldırının ardından alınan yoğun önlemler sürdü.

Bu kapsamda maçın ardından seyircilerin stadyumu terk etmesine 2 saat kadar izin verilmedi. Ardından stadyum tedbirler altında boşaltıldı.

Tehlike kodunun en yüksek seviyeye çıkarıldığı kentin hemen her yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemeler yapıldı.

Savcılıktan ise bir açıklama yapılmazken, zanlının halen yakalanmadığı öğrenildi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapmıştı.