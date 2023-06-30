Brüksel'de Fransa protestolarına destek eylemlerinde 64 kişi gözaltına alındı

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek eylemlerinde Brüksel'de 64 kişi gözaltına alındı. Göstericiler, kaldırım taşlarını sökerek, otobüs duraklarındaki camları kırdı ve bazı araçları ateşe verdi. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbede sonucunda Anneessens metro istasyonu kapatıldı ve bölgeye araç girişleri yasaklandı.