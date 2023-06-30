Brüksel'de Fransa protestolarına destek eylemlerinde 64 kişi gözaltına alındı
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Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek eylemlerinde Brüksel'de 64 kişi gözaltına alındı. Göstericiler, kaldırım taşlarını sökerek, otobüs duraklarındaki camları kırdı ve bazı araçları ateşe verdi. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbede sonucunda Anneessens metro istasyonu kapatıldı ve bölgeye araç girişleri yasaklandı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek eylemlerinde 64 kişi gözaltına alındı.
Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla dün gece saatlerinde Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan grupla polis arasında çıkan arbede sonucunda gözaltına alınanların sayısı 64'e yükseldi. Bu kişilerden 48'inin reşit olmadığı öğrenildi.
Yerel saatle 22.00 civarında gençlerden oluşan bir grup, Anneessens semtinde toplanarak kaldırım taşlarını sökmüş, otobüs duraklarındaki camları kırıp, bazı araçları ateşe vermişti.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.
Polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıkmış, Anneessens metro istasyonu kapatılmış, bölgeye araç girişleri yasaklanmıştı.
Bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.