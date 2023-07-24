BRICS Ülkelerinin Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan meydana gelen BRICS ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda, üye ülkelerin güvenlik meseleleri, koordineli bir güvenlik mekanizması kurulması ve küresel güvenlik meseleleri gibi konular ele alındı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan meydana gelen BRICS ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Johannesburg kentinde yapılan ve yarın sona erecek BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı (NSA), gelecek ay düzenlenecek 15. BRICS Liderler Zirvesi öncesi, üye ülkelerin güvenlik meselelerinin ele alınması açısından büyük önem taşıyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ulusal güvenlik danışmanı Sydney Mufamadi'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılanlar arasında Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ve Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev de bulunuyor.

Toplantının gündemini, BRICS üyelerinin karşılaştığı güvenlik tehditlerinin ele alınması, BRICS içinde koordineli bir güvenlik mekanizması kurulması, üye ülkelerin kalkınma çalışmalarının uluslararası toplumun yararına koordine edilmesi, küresel güvenlik meseleleri ve terörle mücadele gibi konular oluşturuyor.

Güney Afrika İletişim ve Teknoloji Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yaptığı açıklamada, BRICS ülkelerinin dünya çapında barış ve güvenliği sağlamaları gerektiğini belirterek, bu toplantının gelecek ay düzenlenecek zirve öncesi büyük önem taşıdığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise ulusal güvenlik danışmanları toplantısının BRICS üyelerinin güvenlik işbirliğini yürütmesi ve geliştirmesi için önemli bir platform olduğunu ifade etti.

BRICS Liderler Zirvesi

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.

Grubun genişlemesinin gündemde olacağı BRICS Liderler Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Johannesburg şehrindeki Sandton Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.