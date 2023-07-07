Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi'ne tüm Afrika ülkelerinin liderleri davet edildi. Zirve, hızlandırılmış büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı çok taraflılık için BRICS ve Afrika ortaklığına odaklanacak.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 22-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi'ne tüm Afrika ülkelerinin liderleri davet edildi.

Güney Afrika adına zirvenin baş organizatörlüğünü yürüten Anil Sooklal, yaptığı basın açıklamasında, Johannesburg'da düzenlenecek zirveye tüm Afrika ülkelerinin devlet başkanlarının davet edildiğini duyurdu.

Sooklal, Güney Afrika'nın dönem liderliğinde gerçekleştirilecek zirvenin hızlandırılmış büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı çok taraflılık için BRICS ve Afrika ortaklığına odaklanacağını belirtti.

BRICS Liderler Zirvesi

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.

Grubun genişlemesinin gündemde olacağı BRICS Liderler Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenecek.

Cape Town'da 2 Haziran'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde, çok kutupluluk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu, çok kutupluluğun korunması, tek taraflı uluslararası yaptırımların uluslararası hukuka aykırılığı ve BRICS ülkelerinin ortak para birimine geçişi konuşulmuştu.