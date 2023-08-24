BRICS, altı ülkeyi topluluğa katılmaya davet etti

BRICS liderleri, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan altı ülkeyi topluluğa katılmaya davet etme kararı aldı. Üyelik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

JOHANNESBURG, 24 Ağustos (Xinhua) -- BRICS liderleri Perşembe günü Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan altı ülkeyi topluluğa katılmaya davet etme kararı aldı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 15. BRICS Zirvesi esnasında düzenlenen basın toplantısında altı ülkenin üyeliğinin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Ramaphosa "BRICS ortaklığının inşasında diğer ülkelerin menfaatlerine değer veriyoruz" dedi.

BRICS liderleri, BRICS işbirliğinin derinleştirilmesi ve topluluğun genişlemesi gibi konuları görüşmek üzere 22-24 Ağustos tarihleri arasında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir araya geldi.