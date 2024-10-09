Brezilya Yüksek Mahkemesi, X Platformuna Erişim Sağladı
Brezilya Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu X'e yeniden erişim sağlandığını duyurdu. X, mahkemenin taleplerini yerine getirerek Brezilya'daki kullanıcılarının yeniden platforma erişimini sağladı.
BREZİLYA Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu X'e yeniden erişim sağlanacağını bildirdi.
Mahkemenin internet sitesinde yapılan açıklamada, ABD'li milyarder Elon Musk'a ait X platformunun, bazı hesapların kapatılması, para cezasının ödenmesi ve ülkeye yasal temsilci atanması gibi mahkemenin taleplerini yerine getirdiği belirtildi. Brezilyalı kullanıcılar, ülkede 31 Ağustos'ta erişime engellen X platformunu yeniden kullanabilecek.