Brezilya'nın seks motelleri COP30'a hazırlanıyor

Yuvarlak yataklar ve erotik tablolar artık Só Prazer Motel'de ("Sadece Zevk Moteli") yok. Şimdi, dış duvarlarını süsleyen renkli Amerikan papağanları, jaguar ve tukan resimleriyle yeniden boyanmış durumda.

Brezilya'da 10 Kasım'da başlayacak BM İklim Değişikliği Konferansı (COP30) için bu motel ile organizasyonun gerçekleşeceği 20 kilometre mesafedeki Belém şehir merkezi arasında minibüsler devreye girecek.

Motelin sahibi Cristiano Ribeiro, zirveyi 2003'te açıldığından bu yana Só Prazer için en büyük iş fırsatı olarak görüyor. O yıllarda müşterilerinin çoğu, cinsel ilişkide bulunmak için konaklama arayan kamyon şoförleriydi.

Amazon yağmur ormanlarının kıyısında yer alan Belém'de konaklama fiyatları COP30 dönemi için fırlamış durumda. Bu da daha yoksul ülkelerin temsilcilerinin konaklama masraflarını karşılayamayacağı yönünde endişelere neden oldu.

Birkaç ay önce Brezilya medyasında, geceliği 6 bin 500 real (yaklaşık bin 200 dolar) olan otel süitlerinin ve 11 gecelik konaklama için 1 milyon reale (yaklaşık 185 bin 200 dolar) yaklaşan dairelerin ilanları yer aldı.

Bazı ülkelerin temsilcileri, fiyatlar bu şekilde kalırsa etkinliğin başka bir şehre taşınması çağrısında bulundu.

Ancak Brezilya, COP30'un Belém'de yapılmasında kararlı kaldı. Hükümet, bu tercihle Amazon yağmur ormanlarının önemine dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi ve daha yoksul ülkeler için sınırlı sayıda düşük fiyatlı oda sunmayı kabul etti.

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Belém'in ekonomisini şekillendiren kauçuk talebindeki büyük artışa atıfta bulunan Ribeiro, "Bu, bir tür kauçuk patlaması gibi" diyor.

Yine de COP30'un ekonomik faydaları, birçok işletme sahibinin umduğu kadar gerçekleşmedi.

2023'te Pará eyalet hükümeti, Belém'deki konaklama kapasitesini artırmak için yeni mobilya alan konaklama işletmelerine vergi indirimi tanıdı.

Bunun üzerine Büyük Belém bölgesindeki birçok motel, odalarını yenileyerek daha cinsel içerikli unsurları kaldırdı.

Brezilya'da "motel" terimi, öncelikli olarak cinsel ilişki için kullanılan, saatlik olarak kiralanabilen tesisleri ifade ediyor.

Ülke genelinde yaygın olan bu tür yerler toplumsal olarak da kabul görüyor.

Genellikle yeni sevgililer, evli olup gizli ilişki yaşayanlar ya da sıradan ortamlarından kaçmak isteyen çiftler tarafından tercih ediliyor. Moteller, temalı dekorlara sahip lüks mekanlardan daha sade tesislere kadar çeşitlilik gösteriyor.

Ribeiro işletmesinde yaptığı değişiklikleri, "Badana boya yaptım, duşları, tuvaletleri, yatakları değiştirdim; yuvarlak yatakları da kaldırdım çünkü gece konaklaması için uygun değillerdi" sözleriyle anlatıyor.

Motel, Belém'e giden ana yol üzerinde, turist çekiciliği pek olmayan Marituba adlı banliyö yerleşiminde yer alıyor.

Ribeiro, çeşitli cinsel pozisyonlara uygun tasarlanmış erotik koltukları da kaldırmış, yeni çarşaflar, havlular ve jakuziler satın almış.

"Misafirler burada raporlarını yazarken rahatlayabilecek" diye şaka yapıyor.

Temizlik ve mutfak personeline eğitim vermiş, menüyü İngilizceye çevirmiş. Şimdi listede "somonlu tropikal salata" gibi yemekler yer alıyor.

Belém şehir merkezinde bulunan bir başka motel Pousada Acrópole ("Akropolis Pansiyonu") ise kırmızı cephesini ve "Sevgilini al gel" yazılı parlak sloganını griye boyamış.

İçeride ise tavan aynaları kaldırılmış.

Her iki işletmede de rezervasyonlar yavaş ilerliyor, ancak yine de kazançlı sayılıyor.

Ekim ayında Só Prazer'in 33 süitinden altısı Kanada, Finlandiya ve Tanzanya'dan gelen misafirlerce tutulmuş.

Gecelik yaklaşık bin 300 real (240 dolar) ödemişler. Bir oda 15 günlüğüne kiralanmış ve bu tek rezervasyon neredeyse 20 bin real gelir sağlamış.

Eskiden Ribeiro'nun odaları saati 100 real (18,5 dolar) civarına kiralanırken, jakuzili en lüks süitler gecelik 500 real (93 dolar) tutuyordu.

Ribeiro, "Daha özel hizmet sunacağımız için fiyatları artırdık. Biz otel değiliz ama bir otel gibi hizmet vereceğiz. Ve mükemmel hizmet alacaklar" diyor.

Pousada Acrópole'de ise COP30 için Hollanda'dan dört misafir yer ayırtmış, ancak sahibi Alberto Braga hâlâ 22 odasının boş olduğunu söylüyor.

Brezilya Motel Derneği'nin (ABMotéis) Pará bölge direktörü Ricardo Teixeira, BBC'ye yaptığı açıklamada, Büyük Belém'deki motel odalarının dörtte birinin COP30 için uyarlanmasına rağmen, bunların yarısından azının zirve için rezerve edildiğini belirtti.

Öte yandan, otellerde durum tam tersi.

Pará Otelciler Birliği'ne (ABIH-PA) göre Belém'de Kasım ayındaki etkinlik için otel doluluk oranı yüzde 97'ye ulaşmış durumda.

Şehirde normalde yalnızca 18 bin otel yatağı bulunuyor, ancak COP30 organizatörleri zirve süresince toplam 53 bin yatak sağlandığını söylüyor. Bu rakam, beklenen delege sayısından biraz fazla.

Bunların 14 bin 500'ü otel ve motellerde, 22 bin 500'ü Airbnb üzerinden, 10 bini emlak acenteleri aracılığıyla kiralanan konutlarda, 6 bini ise kruvaziyer gemilerinde yer alıyor.

COP30 yetkililerine göre, 3 Kasım itibarıyla 159 ülke konaklama düzenlemelerini tamamen yapmış, 28 ülke ise hâlâ görüşme halindeydi.

Hem Braga hem de Ribeiro, son dakika rezervasyonları beklediklerini söylüyor. Gelecekte ise saatlik oda kiralama uygulamasını sürdürmeyi planlıyorlar.

Ancak Braga, "Artık otel gibi, daha farklı bir havaya sahip bir işletmeye dönüşüyoruz" diyor.

Ribeiro ise "Erotik temalar içermeyen, daha konforlu odalardan oluşan yeni motel akımını takip etmeyi" hedefliyor.

"Artık amacımız, ilişkilerinde farklı bir şey arayan, evdeki rutinden daha özel bir deneyim yaşamak isteyen çiftlere hitap etmek."