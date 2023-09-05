Brezilya'nın Rio Grande do Sul Eyaletinde Sel Felaketi: 4 Ölü

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Sele kapılan bir evin sürüklendiği anlar ise çevredekiler tarafından kaydedildi.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Sele kapılan bir evin sürüklendiği anlar ise çevredekiler tarafından kaydedildi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Eyaletin başkenti Porto Alegre dahil olmak üzere 15'ten fazla şehirde yerleşim yerleri ve yollar sular altında kaldı. Evini su basan 1 kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybederken, bir erkek ve bir çift ise araçlarının suya batması sonucu yaşamını yitirdi. Eyaletteki bir ev ise sele kapılarak sürüklendi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedilirken, can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan eyalette Haziran ayında meydana gelen şiddetli fırtınada 16 kişi yaşamını yitirmişti. - RİO GRANDE