Brezilya Eski Devlet Başkanı Bolsonaro, Askeri Darbe Planlamaktan Suçlu Bulundu

Brezilya'nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro askeri darbe planlamaktan suçlu bulunarak, 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi'ndeki beş yargıçtan dördü Bolsonaro'nun suçlu olduğuna hükmederken, biri beraati yönünde oy kullandı.

70 yaşındaki eski devlet başkanı 2022'deki seçimleri solcu rakibi Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı kaybetmesinin ardından kendisini iktidarda tutacak bir komplo planlamakla suçlanıyordu.

Yüksek Mahkeme yargıçları, darbe planının ordudan yeterli desteği göremediğini, ancak Bolsonaro taraftarlarının 8 Ocak 2023'te hükümet binalarına baskınlar yapmasına neden olduğunu belirtti.

Bolsonaro ise suçsuz olduğunu savunuyor ve hakkındaki hukuki sürecin siyasi motivasyonlarla yapılan bir "cadı avı" olduğunu iddia ediyor.

Nelerden suçlu bulundu?

Yargıç Cármen Lúcia, Bolsonaro'nun 8 Ocak 2023'te, taraftarlarının Yüksek Mahkeme, başkanlık sarayı ve Kongre'ye yaptığı baskınları kışkırttığını belirtti.

Mahkemenin kararını açıklayan yargıç Bolsonaro'nun kendisine yöneltilen beş suçlamadan da suçlu bulunduğunu açıkladı: darbe girişiminde bulunmak, silahlı suç örgütüne liderlik etmek, demokratik hukuk düzenini şiddet yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs, ve 8 Ocak'taki baskınlarda meydana gelen maddi zararlarla ilgili iki ayrı suç daha.

Bolsonaro'ya yönelik suçlamalar sadece 8 Ocak 2023'teki baskınlarla ilişkili değil.

Savcılar Bolsonaro'nun iktidarda kalabilmek için uzun süredir planlar yaptığını, ordu komutanlarına darbe teklifinde bulunduğunu ve asılsız iddialarla seçim sistemine dair şüphe oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Ayrıca Lula'ya, onun başkan yardımcısı adayına ve bir Yüksek Mahkeme yargıcına yönelik suikast planlarından haberdar olduğu da iddia edildi.

Bolsonaro'nun avukatlarının, tutukluğunu cezaevinde değil evde geçirmesi için başvuruda bulunması bekleniyor.

Bolsonaro karar duruşmalarına katılmadı. Avukatları sağlık sorunları nedeniyle Bolsonaro'nun süreci Brasilia'daki evinden takip ettiğini belirtti. Yargıç Lúcia kararı okurken Bolsonaro'nun avukatı da mahkeme salonunu terk etti.

Bolsonaro 2018'deki seçim kampanyası sürecinde midesinden bıçaklanmıştı ve sonrasında buna bağlı sağlık sorunları yaşadığı biliniyor.

Bolsonaro ve oğlu Eduardo, hukuki sürece müdahale etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle Ağustos ayından bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararını kutlayanlar olurken, Bolsonaro taraftarları hukuki sürecin, Bolsonaro'nun 2026'daki başkanlık seçimlerine katılmasını engellemek için yürütüldüğünü söyleyerek eleştiriyor.

Bolsonaro seçim sisteminin hilelere açık olduğuna dair iddiaları ardından, hali hazırda 2023'a kadar seçimlerden men edilmişti. Ancak eski devlet başkanı bu yasağa karşı mücadele ederek 2026 seçimlerine katılmayı amaçladığını söylemişti.

Bolsonaro'nun en büyük destekçilerinden biri ABD Başkanı Donald Trump.

Trump karara "çok şaşırdığını" söylerek, "Bunu bana da yapmaya çalıştılar ama başaramadılar" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin "eski Başkan Jair Bolsonaro'yu haksız yere hapse mahkûm ettiğini" belirterek bu "cadı avına" karşılık vereceklerini söyledi.

Trump, Brezilya'ya %50 gümrük vergisi getirmesinin nedenlerinden birinin de, Brezilya mahkemesinin Bolsonaro hakkında verdiği kararlar olduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca, Bolsonaro davasını yürüten Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes'i yaptırım listesine eklemişti.