Brezilya Devlet Başkanı Lula, Rusya'yı 'kınadı'

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ' Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği' gerekçesiyle Rusya'yı kınadığını belirtti. Lula, Çin'e yaptığı resmi ziyarette, ABD'nin savaşı teşvik etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lula, ' Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği' gerekçesiyle Rusya'yı kınadığını belirtti. Açıklamasında barışı ve diyaloğu desteklediğini belirten Lula, "Hükümetim Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesini kınarken, çatışmaya müzakere edilmiş siyasi bir çözüm bulunmasını savunuyoruz. Savaşın Avrupa kıtasının ötesine geçen etkilerine ilişkin endişelerimizi dile getirdim. Acilen, hem Ukrayna hem de Rusya ile masaya oturarak barışı sağlamaya çalışacak bir ülkeler grubu oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula, geçtiğimiz günlerde ABD'nin savaşı teşvik etmeyi bırakması gerektiğini ifade ederek, "Çin'in çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum, Çin'in muhtemelen en önemli role sahip olduğunu tekrarlayıp duruyorum. Bir diğer önemli ülke de Amerika Birleşik Devletleri. Başka bir deyişle, Amerika Birleşik Devletleri savaşı teşvik etmeyi bırakmalı ve barış hakkında konuşmaya başlamalıdır. Avrupa Birliği'nin de barış hakkında konuşmaya başlaması gerekiyor ki Putin ve Zelenski'yi barışın herkesin çıkarına olduğuna ikna edebilelim. Bence bu mümkün. Bu kolay bir şey değil. Bir aile kavgasının çok zor olduğunu bilirsiniz, başladığında nasıl biteceğini bilmeyiz ve savaş da aynı şeydir" demişti.