Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum. Türk halkı için en iyisi olması temennisiyle size oldukça başarılı ve iyi bir yönetim diliyorum. Barış içinde küresel işbirliği, dünyada kalkınma ve yoksullukla mücadelede Brezilya'nın müttefikliğine güvenin." ifadelerini kullandı.