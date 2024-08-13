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Brezilya'daki Yangınlar Sonrası Karbon Emisyonları Rekor Seviyede

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NASA, Brezilya'daki yağmur ormanlarında çıkan yangınlar sonrasında atmosfere yayılan dumanın uydu fotoğrafını paylaşarak, çıkan yangınlardan kaynaklanan karbon emisyonlarının 2005'ten bu yana en yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Nasa, Brezilya'daki yağmur ormanlarında çıkan yangınlar sonrasında atmosfere yayılan dumanın uydu fotoğrafını paylaşarak, çıkan yangınlardan kaynaklanan karbon emisyonlarının 2005'ten bu yana en yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Nasa dün yaptığı açıklamada, "Ağustos ayı başlarında Brezilya'daki yağmur ormanı yangınlarından yoğun dumanlar yükseldi. NASA'nın Aqua uydusundan alınan verileri kullanan Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), 2024 yılının Temmuz ayında Amazonas'ta 1998'den bu yana herhangi bir Temmuz ayından daha fazla yangın tespit etti" denildi. INPE verilerine göre, uydular Temmuz ayında Amazon'da 11 bin 434 yangın noktası tespit etti. Açıklamada, çıkan yangınlardan kaynaklanan karbon emisyonlarının 2005'ten bu yana en yüksek seviyede olduğu ifade edildi. NASA, küresel ısınma sebebiyle ciddi bir kuraklığın yaşandığına dikkat çekerek, "Şiddetli kuraklık 2023'ün ortalarından bu yana Amazon Havzası'nı rahatsız ediyor, bunun nedeni kısmen Mayıs 2023'ten Mayıs 2024'e kadar doğu Pasifik Okyanusu'nu ısıtan El Nino'nun yağışları bu bölgeden uzaklaştırması. World Weather Attribution'daki bilim insanlarına göre, kuraklık aynı zamanda insan kaynaklı küresel ısınmanın bölgeye ekstra ısı eklemesi ve yangınların gelişip hızla yayılabileceği koşulların yaratılmasına yardımcı olması nedeniyle de şiddetli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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