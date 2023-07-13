Brezilya'da Yük Gemisinde Saklanan 4 Kaçak Nijeryalı Yakalandı

Brezilya'da bir yük gemisinin dümeninde 13 gün boyunca saklanarak Atlantik Okyanusu'nu geçen 4 kaçak Nijeryalı, güvenlik güçlerince yakalandı. Kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Brezilya'da, bir yük gemisinin dümeninde 13 gün boyunca saklanarak Atlantik Okyanusu'nu geçen 4 kaçak Nijeryalı, güvenlik güçlerince yakalandı.

Yerel basında çıkan habere göre, Nijerya'nın Lagos kentinden 27 Haziran'da ayrılan Liberya bandıralı yük gemisinin dümen bölümünde, 4 kaçak Nijeryalı tespit edildi.

Federal Polisten yapılan açıklamada, durumun, ülkenin güneyindeki Espirito Santo eyaleti açıklarında fark edildiği bildirildi.

Dümende 13 gün boyunca tehlikeli koşullarda yolculuk yapan 4 Nijeryalının hastaneye kaldırıldığı, karınlarının doyurularak kontrolden geçirildikleri belirtildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilen kaçakların üstlerinden herhangi bir kimlik ya da belge çıkmadığı bilgisi paylaşıldı.

Kaçakların, geminin dümen kısmındaki tehlikeli yolculuğu, sosyal medyadaki görüntülere yansıdı.

Bir süre otelde tutulacak Nijeryalıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderileceği kaydedildi.