Brezilya'da Uyuşturucu Operasyonunda 30'dan Fazla Kişi Gözaltına Alındı

RIO DE Brezilya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu kuryeliği yaptığından şüphelenilen 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu kuryeliği yaptığından şüphelenilen kişilerin çoğunun daha önce yurt dışı seyahati yaptığı belirtildi.

RIO DE Brezilya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu kuryeliği yaptığından şüphelenilen 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, polislerin ihbar üzerine ülkenin en büyük kenti Sao Paulo'da operasyon düzenlediği ifade edildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu kuryeliği yaptığından şüphelenilen 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin çoğunun daha önce bir ya da daha fazla yurt dışı seyahati yaptıklarını itiraf ettiği aktarıldı.

Açıklamada, yaklaşık 20 pasaport, çalışma belgesi ve düzinelerce sıkıca paketlenmiş kokain ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.