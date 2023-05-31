Brezilya'da UNASUR zirvesi başladı

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Amerika Ulusları Birliği (UNASUR) zirvesi başladı. Bölgeyi birleştiren unsurların ideolojilerin ötesinde olduğuna dikkati çeken Lula da Silva, Güney Amerika birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Amerika Ulusları Birliği (UNASUR) zirvesi başladı.

Başkent Brasilia'daki Itamaraty Sarayı'nda gerçekleştirilen zirveye yıllar sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da davet edildi.

Lula da Silva, açılış konuşmasında, zirveye katılan liderlere seslenerek Güney Amerika birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bölgeyi birleştiren unsurların ideolojilerin ötesinde olduğuna dikkati çeken Lula da Silva, "Bölgeye olan bağlılığımızı güçlendirmemiz gerektiği hususunda kararlı bir inancım var. Hiçbir ülke mevcut tehditlerle tek başına mücadele edemez." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, Kovid-19 pandemisinin toplumda derin izler bıraktığını vurgulayarak, "Bölgede, ideolojilerin bizi bölmesine ve entegrasyon çabalarını kesintiye uğratmasına izin verdik. Diyalog kanallarını ve işbirliği mekanizmalarını terk ettik ve bununla beraber hepimiz kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak ihtiyaçlar ve umutlara sahibiz"

Ülke olarak UNASUR, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) gibi bölgesel entegrasyon araçlarının yeniden canlandırılması konusunda istekli olduklarını kaydeden Lula da Silva, "Patagonya'dan Atacama'ya, Amazon'dan And Dağları'na ve Karayipler'e kadar uçsuz bucaksız bir kıtayız. İnsani, tarihi, kültürel açıdan ortak ihtiyaçlara ve umutlara sahibiz." dedi.

Lula da Silva'nın, 120 gün içinde "Güney Amerika'nın entegrasyonu için yeni bir yol haritası" hazırlanmasına yönelik, devlet başkanlarının temsilcilerinden oluşan üst düzey bir grup oluşturulmasını önerdiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre zirvede, "ekonomik rezervleri bölgesel kalkınmanın hizmetine sunulması, dövize bağımlılığı azaltmak için bölgesel ekonomik kimliğin derinleştirilmesi, hizmetler, yatırımlar ve elektronik ürünlerde işbirliğinin genişletilmesi, Güney Amerika Konseyi planının güncellenmesi, iklim değişikliğine karşı eylemlerin geliştirilmesi ve Güney Amerika Devlet Sağlık Enstitüsü'nün yeniden etkinleştirilmesi" konuları ele alınacak.