Brezilya'da Uçak Kazası: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki Barcelos kentinde bir uçağın düşmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin tamamının balık tutmaya giden turistler olduğu belirtildi.

SAO PAULO, 16 Eylül (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeyindeki Amazonas eyaletinin denize kıyısı olmayan Barcelos kentinde Cumartesi günü küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Amazonas Valisi Wilson Lima düzenlediği basın toplantısında, "Hepsi balık tutmaya giden turistlerdi" dedi ve ilk bilgilere göre tüm turistlerin Brezilyalı olduğunu söyledi.

Pilotun, balıkçılık sporları merkezi olan Barcelos'a iniş için pisti bulmakta zorlandığı belirtildi.

Brezilya menşeli çift turboprop hafif nakliye uçağı Embraer EMB 110 Bandeirante'nin sahibi Manaus Aerotaxi havayolu şirketi, kazayı sosyal medyadan yaptığı açıklamada teyit etti.

Barcelos Belediye Başkanı Edson Mendes, sivil savunma ekiplerinin 12 yolcu ile pilot ve yardımcı pilotun cansız bedenlerine ulaştığını bildirdi.