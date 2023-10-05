Brezilya'da çift motorlu bir uçağın kalkış sırasında hangara çarpmasının ardından meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Uçak pistte sürüklenerek hangara dalmasının ardından patlayarak alev aldı.

- Brezilya'da uçak hangara çarptı: 2 ölü

BRASILIA - Brezilya'da çift motorlu bir uçağın kalkış sırasında hangara çarpmasının ardından meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Lucas do Rio Verde şehrinde bugün çift motorlu Beechcraft C90GTi King Air uçağı kaza yaptı. Bom Futuro Havaalanı'nda kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra uçağın sol kanadı piste çarptı. Uçak pistte sürüklenerek hangara dalmasının ardından patlayarak alev aldı. Kazada uçağın pilotu ile pist görevlisi hayatını kaybederken, yaralanan 2 yolcu hastaneye sevk edildi.

İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.