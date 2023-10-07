Brezilya'da silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Bahia eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Jequie kasabasında, kimliği belirsiz kişiler bir eve silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda, aralarında hamile bir kadın ile bir kız çocuğunun da olduğu aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Saldırının uyuşturucu kaçakçıları arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Bahia eyaleti ülkede cinayet oranlarının en yüksek olduğu yerler arasında bulunuyor.