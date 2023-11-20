Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü ve Kayıplar

Brezilya'nın güneyindeki şiddetli yağışlar nedeniyle en az yedi kişi öldü, üç kişi ise kayboldu. Rio Grande do Sul eyaletinde dört kişi yaşamını yitirirken, Santa Catarina eyaletinde ise üç kişi hayatını kaybetti. Bölgede binlerce kişi etkilendi ve tahliye edildi.

RIO DE JANEIRO, 20 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki şiddetli yağışlar nedeniyle en az yedi kişi öldü, üç kişi ise kayboldu.

Brezilya Sivil Savunma kurumu Pazar günü yaptığı açıklamada, Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların etkisiyle en az dört kişinin yaşamını yitirdiğini ve iki kişinin kaybolduğunu, Santa Catarina eyaletinde ise üç kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Bölgede 31.000'i aşkın kişinin yağışlardan etkilendiği ve yaklaşık 1.600 kişinin sel nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Santa Catarina'daki 295 belediyeden en az 62'sinin yağışlardan etkilendiğini ve 17'sinde olağanüstü hal ilan edildiğini belirten Sivil Savunma kurumu, yolların ve kasabaların ulaşıma kapandığını kaydetti.

Yağış ve şiddetli rüzgarlar ülkenin en kalabalık eyaleti olan Sao Paulo'da da sıkıntılara yol açarken, hızı saatte 80 kilometreyi aşan fırtınalar bölgedeki ağaçları devirdi.