Brezilya'da Sıcak Hava Balonu Kazasında 8 Ölü, 13 Yaralı

Brezilya'da Sıcak Hava Balonu Kazasında 8 Ölü, 13 Yaralı
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Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde bir sıcak hava balonunun alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Olayda toplam 21 kişi bulunuyordu.

BREZİLYA'nın Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde, içinde 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, alev almasının ardından hızla yere düştü. Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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