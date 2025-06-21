Brezilya'da Sıcak Hava Balonu Kazasında 8 Ölü, 13 Yaralı
Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde bir sıcak hava balonunun alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Olayda toplam 21 kişi bulunuyordu.
BREZİLYA'nın Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde, içinde 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, alev almasının ardından hızla yere düştü. Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya